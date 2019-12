PUBLICIDADE

Na manhã da quinta-feira dia 12 de dezembro, a rede de Supermercados Libardi inaugurou sua nova unidade em Cesário Lange, na Avenida três de Maio, 1953 – Vila Nova.

A inauguração foi um sucesso, as promoções estavam incríveis e isso fez com que estabelecimento ficasse lotado. A população de Cesário Lange pôde aproveitar as promoções e presenciar a inauguração onde já foram se familiarizando com os preços baixos.

Com o lema ” nossa família servindo a sua família” o supermercado Libardi tem em Cesário Lange o objetivo de oferecer à população e visitantes o que há de melhor em gêneros alimentícios, bebidas, frios, padaria, açougue, hortifruti e utilidades em geral com os melhores preços da região e atendimento personalizado com estacionamento próprio, além de aquecer o comércio local com geração de empregos.

Foi com imensa alegria e confiança em Deus que escolhemos Cesário Lange para ampliar as atividades da família por confiar no potencial econômico do município” foi o que concluímos nas palavras dos empresários João Paulo e Maria Helena Libardi, ao externarem gratidão às autoridades e população de Cesário Lange pela ótima receptividade.

O Libardi é uma empesa familiar que começou em conchas há 27 anos e que vem se expandindo na região. Entrou em Cesário Lange há 2 anos com 13 funcionários e hoje com a nova loja tem o total de 47 funcionários. Há bastante expectativas em mais lojas para o ano que vem na região ou até mesmo mais uma loja em Cesário Lange.

O Supermercado Libardi agradece a cidade e se compromete com a população e clientes que irá manter ótimos preços. O horário de funcionamento é das 8h00 às 20h00 de segunda à sábado e das 8h00 às 13h00 aos domingos.