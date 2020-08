PUBLICIDADE

Foi encontrada terça-feira (25) a mulher transexual de Pereiras que estava desaparecida desde julho.

A família de Ana Beatriz Soares, de 30 anos, disse que ela foi encontrada pela polícia em Capão Redondo (SP), onde ela estava morando há aproximadamente quatro meses. Em seguida, Ana entrou em contato com parentes de Pereiras e disse que estava bem.

As buscas pela mulher começaram depois que ela deixou de atender as ligações e responder mensagens no dia 8 de julho. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 3 de agosto, em Capão Redondo.