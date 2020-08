PUBLICIDADE

Ações dão assistência a moradores em situação de rua durante os dias mais frios do ano. Há ações em Itapetininga, Tatuí, Itapeva e Avaré.

Os serviços sociais de cidades da região de Itapetininga estão fazendo um trabalho para acolher pessoas em situação de rua durante os dias mais frios do ano. Há ações em várias cidades. Confira abaixo:

O Ginásio Ayrton Senna da Silva foi preparado para acolher moradores em situação de rua durante o período de frio. Na madrugada do sábado (22), a temperatura chegou a 6,1ºC em Itapetininga, conforme o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO).

Segundo a prefeitura, além da oferta do novo abrigo, também estão sendo intensificadas as blitzes sociais, onde é feita a abordagem dessas pessoas.

Conforme a prefeitura, a estrutura é mais uma opção para as pessoas que ainda não procuraram o atendimento no serviço social S.O.S. Lá são oferecidos colchões, cobertores e alimentação.

O ginásio Ayrton Senna da Silva fica na Rua Jacira Aires Holtz, na Vila Barth.

Tatuí

Em Tatuí as pessoas em situação de rua são encaminhadas para a Casa de Apoio ao Irmão de Rua São José.

Segundo a prefeitura, uma equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), faz a abordagem em locais onde essas pessoas costumam ficar no período da manhã e da tarde.

Ainda segundo a prefeitura, as pessoas abordadas que são da cidade são levadas para esse abrigo. Para aquelas que são de outras cidades, o órgão informou que oferece uma passagem de volta para o município.

A casa de apoio está localizada na Rua José Rosa, número 46, no Jardim Vanderlei. Ela funciona 24 horas todos os dias da semana. O telefone é (15) 3305-3895.

Itapeva

Em Itapeva as abordagens são feitas com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e têm como objetivo orientar as pessoas em situação de rua a irem até um albergue.

Conforme o Executivo, os moradores não são obrigados a irem até ao local, mas podem ficar alojados lá se quiserem um apoio.

Ainda segundo a prefeitura, na abordagem também são oferecidos cobertores, alimentos e máscaras para proteção contra a Covid-19.

O albergue municipal fica na Rua João Rios Carneiro, número 275, no Jardim Maringá.

Avaré

O Centro Social Urbano (CSU) Dr. Públio Pimentel também está acolhendo pessoas em situação de rua em Avaré.

O serviço emergencial é uma das ações que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) vem desenvolvendo durante a pandemia do coronavírus.

Diante do risco de contaminação e do aumento dos casos no município, o imóvel, localizado no Plimec, oferece alimentação, higiene e pouso, além de biblioteca, sala com televisão e espaço aberto com vegetação.