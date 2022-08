PUBLICIDADE

Nas cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), o saldo de vagas com carteira assinada em abril de 2022 fechou com saldo positivo de 2.913. Das 27 cidades, 23 tiveram saldo positivo, sendo os maiores em Sorocaba (713), Ibiúna (444), Porto Feliz (235), Itapetininga (206), Boituva (175), São Roque (125) e Cerquilho (107). No entanto, no mesmo período, quatro municípios da RMS tiveram saldo negativo, dentre elas, com grande quantidade negativa (-535), seguida de Iperó (-29), Jumirim (-16) e Mairinque (-44). Sorocaba teve o quarto mês seguido com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada…

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO 987