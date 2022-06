PUBLICIDADE

No último domingo, dia 22 de maio o ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de SP esteve em Cesário Lange. Em reunião com Ceramistas e empresários da cidade, trouxe entusiasmo aos presentes falando de seus projetos para seu futuro governo, se eleito for. São Paulo precisa ocupar o espaço que merece no cenário nacional…

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA