O Museu Histórico “Paulo Setúbal” da prefeitura de Tatuí está exibindo pela região a exposição temporária “Terra de Paulo Setúbal”, do artista plástico Mingo Jacob.

Em Cesário Lange a exposição iniciou na sexta-feira (6) com abertura abrilhantada pelo grupo “Seresteiros com Ternura”. As obras estão expostas no prédio onde funcionava o Cartório, ao lado da praça “Padre Adolfo Testa”. A apresentação reúne trabalhos em óleo sobre tela do artista, que mostram paisagens rurais de Tatuí, cidade natal de Paulo Setúbal.

A visitação é gratuita e ficará até o dia 22 de maio, de segunda à sexta, das 9h às 17h e aos sábados e domingos, das 16h às 20h.

