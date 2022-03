PUBLICIDADE

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que tem polo em Cesário Lange, abre na próxima terça-feira (22), às 10h, as inscrições para 31.125 vagas do Vestibular anual 2022, destinadas a 402 polos, de 347 municípios.

Serão oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção e os novos, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). Em Cesário Lange, serão disponibilizadas DEZ vagas por eixo, totalizando TRINTA vagas no polo (…)

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA