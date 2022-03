PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange divulgou na última semana um informativo de utilidade pública que anunciava que, desde a última segunda-feira, o ônibus voltou a circular nos bairros Campininha, Duarte, Mato Seco, Torninos e também no Distrito Fazenda Velha.

A crise econômica também afetou o preço das tarifas. Na última semana o preço médio do litro do diesel no Brasil aumentou de cerca de 3,7%, com relação à semana anterior. No mesmo período, o valor médio do litro da gasolina subiu 1,6%.

Nos bastidores da volta dos ônibus, um senhor da Fazenda Velha teve participação ativa ao apresentar reclamações e pedidos de providências tanto ao poder executivo quanto ao poder legislativo. O referido senhor, que não autorizou a divulgação de seu nome nesta matéria, relatou ao Jornal Aliança que chegou a protocolar processos e pedidos de explicações sobre irregularidades nas linhas de ônibus presentes no município (…)

