PUBLICIDADE

Um incêndio no Mavsa Resort deixou pelo menos 20 pessoas feridas em Cesário Lange, noite da última segunda-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 23h em um espaço reservado para shows e eventos chamado “Dragon Bar”.

Entre as sete pessoas que continuam internadas nesta terça (22), cinco estão em estado grave. Três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Cesário Lange. Outras 11 foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento de Tatuí e duas ao Pronto Socorro da cidade.

“No mesmo momento, a Brigada de Incêndio foi acionada para evacuar o local, enquanto aguardava a chegada dos bombeiros” disse a assessoria do resort em comunicado oficial.

O delegado Silvan Renosto, responsável pelo inquérito, afirmou que as vítimas confirmadas são funcionários e integrantes da banda que se apresentava quando começou o incêndio.

Imagens gravadas por hóspedes mostram o estrago causado pelas chamas.

VEJA ESTA E OUTRAS MATÉRIAS COMPLETAS NA EDIÇÃO DESTA SEMANA.