A Paróquia Santa Cruz, ícone da história de Cesário Lange, completa no domingo (20) 108 anos de fundação. A data foi comemorada pelos fiéis paroquianos na missa do último sábado (19) por escolha do pároco Pe. Cristiano, mas no domingo (20) – DATA OFICIAL DA INSTITUIÇÃO PAROQUIAL – a celebração recebeu muito mais brilho e um tom mais solene que rendeu elogios pela organização e trabalho dos fieis leigos.

Do primeiro ao atual, a Paróquia teve ao todo 36 párocos e sua história passa pelo dia 18 de agosto de 1909, quando Dom Lúcio Antunes de Souza, bispo da diocese de Botucatu, faz sua primeira visita pastoral a Tatuí e aproveitando-se disso, alguns moradores do distrito de Cesário Lange passaram a trabalhar junto ao novo bispo para que se criasse uma paróquia com vigário próprio em Cesário Lange. Empenharam-se neste ato, Aristides Vasconcellos Leite e Aureliano da Nóbrega Vasconcellos junto a Mons. Paschoal Ferrari (vigário geral da diocese) em Botucatu para conseguir tal feito. Realmente no dia 20 de fevereiro de 1914, o bispo Dom criou uma nova Paróquia.

A primeira missa na humilde igrejinha da nova paróquia foi celebrada no dia 22 de fevereiro de 1914, pelo Padre cônego José Gorga, então vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Pereiras, este se tornou o encarregado da nova paróquia até a designação do primeiro pároco, que foi o Pe. Pedro Gravina, nomeado através de uma provisão lavrada em 25 de março de 1914 (…)

