PUBLICIDADE

Cesário Lange, integrante da Região Metropolitana de Sorocaba, tem agropecuária, o turismo religioso e lazer como algumas das atividades econômicas mais desenvolvidas no município, que é também, um centro de criação de cavalos puro sangue inglês.

Com o objetivo de trazer mais inovação e benefícios para moradores, turistas e visitantes, a startup climaaovivo.com.br e o Sítio Castelinho oficializaram uma parceria que mantém uma câmera que registra as condições do tempo ao vivo em Cesário Lange.

É possível acessar a câmera ao vivo em Cesário Lange: https://www.climaaovivo.com.br/sp/cesario-lange-sitio-castelinho-hotel-fazenda

O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui mais de 240 câmeras em 170 cidades de 24 estados do Brasil. Há seis anos no mercado, é a única plataforma com câmeras especificamente posicionadas para transmitir as condições do tempo ao vivo em cada cidade, com acesso totalmente gratuito para toda a população.

“As condições do tempo afetam a vida de todos nós, e são extremamente importantes em nossas experiências e tomadas de decisão. Para cidades turísticas, este é um fator decisivo que afeta toda a cadeia econômica e social. Cesário Lange possui agora uma nova tecnologia que transmite o tempo ao vivo para todo o mundo, com acesso gratuito a toda a população e a todos os turistas que visitam a cidade”, diz o CEO do Clima ao Vivo, Denilson Rocha.

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA