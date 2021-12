PUBLICIDADE

A Prefeitura de Cesário Lange tomou a decisão de cancelar a programação musical prevista para ser realizada de 14 a 24 de dezembro na praça da Matriz. Dentre as atrações previstas estavam o trenzinho, a chegada do o papai Noel, e shows com artistas da cidade e da região. A Diretora de Cultura, Regina Serrano, conta que a decisão fui tomada devido a ascensão do número de casos suspeitos em Cesário Lange.

VEJA MAIS NA EDIÇÃO DESTA SEMANA