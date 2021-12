PUBLICIDADE

O político Marcio França, em uma rápida visita a Cesário Lange, esteve em um encontro com a sua prima, a Gestora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Regina Serrano quando também aproveitou para fazer uma visita à Redação do Jornal Aliança. Várias autoridades estiveram presentes, como os vereadores Luiz da Saúde, Davi, Luciano e José Otávio em um bate papo descontraído sobre assuntos da política nacional. Marcio França, falou de sua pretensão em pleitear as eleições para o Governo do Estado.

Sobre a política brasileira, França foi questionado sobre as chances de reeleição de Bolsonaro e disse que tirar ele de lá não será fácil e que será uma briga grande. Porém, Márcio evidencia que tem livre trânsito com o presidente e não más relações.

Sobre sua candidatura ele disse estar firme na intenção de disputar mais uma vez a eleição para Governador. Segundo França, ele só abre mão da candidatura se Geraldo Alckimin for concorrer.

Durante a visita na redação, Márcio atendeu os populares presentes, tirando fotos e conversando. Na ocasião ele recebeu uma das edições do Jornal Aliança, a qual guardou consigo.