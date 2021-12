PUBLICIDADE

Se você tem filhos ou contato frequente com crianças com certeza já ouviu falar nessa doença. Há algumas semanas ela vem atingindo crianças de diversos lugares do país, A Síndrome da Mão-Pé-Boca é comum em crianças entre 6 meses até 5 anos de idade, sendo uma infecção viral contagiosa causada por um Enterovírus chamado Coxsackie A. Ela causa aftas, febre alta, coceira, manchas vermelhas e bolhas na região dos pés, mãos e em volta dos lábios. As crianças costumam ter dificuldades para comer e isso também pode impactar na saúde como um todo. Esses sintomas costumam durar de 7 a 10 dias, quando não há tratamento específico.

Diversas cidades do Brasil publicaram um alerta para os pais, e embora Cesário Lange não tenha emitido nenhuma advertência formal, há diversos casos da doença registrados neste último mês, na cidade.