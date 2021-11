PUBLICIDADE

Na primeira semana do mês, Cesário Lange recebeu a visita do Deputado Federal Guiga Peixoto. O motivo da visita foi divulgado pela Prefeitura Municipal que anunciou ter recebido mais um veículo, um caminhão basculante que se integrará no setor municipal de obras adquirido através de uma parte da verba do Deputado Federal Guiga Peixoto no valor de R$238.750,00 e outra parte é contrapartida da Prefeitura Municipal no valor de R$191.250,00.

“Estamos aqui entregando uma melhora na qualidade de vida do munícipe de Cesário Lange (…) Já entregamos verba pra saúde, carros para os idoso… Venho reafirmar meu compromisso com a população de Cesário Lange. Meus amigos, sou pertinho de vocês, sou de Tatuí e quero ser verdadeiramente o nosso representante da nossa região”.

O Vereador Davi Rodrigues Machado, que acompanhou a visita do Deputado, registrou sobre mais uma verba disposta pelo deputado…

