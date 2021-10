“Protesto foi contra os vereadores que votaram para manter o mandato de Dé Biano”

Com o intuito de manifestar indignação contra a decisão dos vereadores em manter o mandato do vereador Dé Biano, condenado pela lei Maria da Penha, um grupo de mulheres ocuparam as cadeiras do plenário durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal (7/10), quando foi lido o abaixo-assinado promovido pelas mulheres, o qual pede a saída dos vereadores Roque Manes e Dé Biano, por quebra de decoro parlamentar. A manifestação foi pacífica e no momento da leitura da apresentação do abaixo-assinado, as mulheres ficaram de pé.

Além disso, faixas foram levantadas com a legenda “Vereadores que defendem agressores e pessoas que incitam a violência nunca mais terão o nosso voto” e “Cesário Lange se envergonha de agressor de mulheres, quem defende agressor e quem comemora essa injustiça”, se referenciando aos vereadores Dé Biano e Roque Manes, este que no texto do abaixo-assinado foi citado como apoiador do crime.

Em tribuna, o vereador Luciano mencionou a presença das mulheres na sessão e se reservou de falar algo sobre a proposta declarando apenas que “dentro das minhas funções de vereador e dentro do que o regimento nos impõe, da minha parte será realmente visto e dado, sim, uma resposta”. Nenhum outro vereador tocou no assunto da manifestação.

