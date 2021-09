PUBLICIDADE

Cesário Lange ganhou um novo e belo cartão-postal. O Calçadão Gisele de Fátima Bergami de Oliveira, foi revitalizado e recebeu um teto colorido por guarda-chuvas. A secretária de Cultura e Turismo do município, Regina Serrano, falou para nossa reportagem sobre o projeto e seu propósito. Confira: “Os guarda chuvas tem a intenção de dar nova vida ao calçadão, que andava meio abatido. Um espaço tão gostoso, pertinho da praça, merece ter maior destaque, afinal. Com este novo colorido, com as novas flores nas jardineiras e as luzinhas dos guarda chuvas a noite, acreditamos que este passeio público possa vir a ser um ponto focal para lindas fotos e selfies, levando destaque e alegria ao lugar. Atraindo mais pessoas, ao calçadão, que tem o nome de uma jovem Cesariolangense, que infelizmente, partiu cedo, mas que foi dona de uma personalidade cativante e vibrante”. […]

