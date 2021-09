PUBLICIDADE

No último Domingo, a equipe “Formador de Atletas” regulamentado oficialmente na C.B.F. da cidade de Londrina esteve em Cesário Lange, para avaliar o desempenho dos jovens atletas com potencial para se desenvolver profissionalmente no futebol.

O evento aconteceu no campo municipal e teve a participação de aproximadamente 120 meninos da região. Estiveram presentes as delegações das cidades de Bofete, Pereiras, Guareí, Itatinga, Botucatu, e Tatuí e dos meninos do time “Geláticos Center” participaram.

Realizado pelo Departamento de Esporte de Cesário Lange, os jogos foram prestigiados por pais e convidados.

Dos 120 garotos que participaram da avaliação, apenas 1 foi escolhido para integrar os quadros da equipe paranaense, é o caso do menino João Pedro Felipelli, de 16 anos e da cidade de bofete. O garoto, que já participou do time Geláticos Center, impressionou o técnico Vanderlei Gazola e todos que assistiam quando fez um golaço do meio do campo durante a partida.