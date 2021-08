PUBLICIDADE

Depois de dois anos desde a divulgação e abertura dos editais, as provas do Concurso Público de Cesário Lange têm sido aplicadas aos poucos. No último domingo, provas para os cargos considerados urgentes realizaram a prova aplicada pela banca Iuds (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), empresa responsável pela elaboração, confecção das provas e organização do Concurso. No entanto, muitos reclamaram da péssima qualidade da prova, que trazia inúmeros desvios gramaticais (como pontuação), questões sem resposta correta e charges totalmente ilegíveis. O que levou muitos a entrar com recurso, para anulação das perguntas.

