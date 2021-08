PUBLICIDADE

Com o objetivo de trazer para o debate as condições reais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla no Brasil, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) promove, entre os dias 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema “É tempo de transformar conhecimento em ação”. E a Apae de Cesário Lange também está participando.

Conheça o trabalho e a realidade da Apae de Cesário Lange, acompanhe as atividades e os trabalho promovidos na página da Apae Cesário Lange, no facebook.

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA, À VENDA NAS PADARIAS VITÓRIA E REALEZA. OU ASSINE PARA RECEBER O JORNAL NO CONFORTO DA SUA CASA.