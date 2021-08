PUBLICIDADE

Na última semana as escolas reabriram as portas para receber os alunos da rede pública de ensino em Cesário Lange. Observando todos os protocolos, cada escola faz o seu melhor para receber as crianças e adolescentes de volta às aulas.

A secretária de Educação, Eliane Coelho, mais uma vez recebeu nossa reportagem para uma conversa acerca das expectativas e realidades do novo cenário. Para Eliane, as coisas estão mais tranquilas do que o esperado e que hoje a dificuldade que a secretaria encontra é com os transportes escolar, responsáveis por conduzir crianças da zona rural que querem, mas ainda não podem vir as aulas.

A turma atual que as escolas começaram a atender são resultados de pesquisa feita com os pais que decidiram por mandar as crianças nas escolas, mas Eliane destaca que essa não precisa ser uma decisão absoluta, e que se alguém mudar de ideia, pode contatar a escola que por sua vez, reorganiza as turmas criando um novo “rodízio”.

O NOVO CENÁRIO

A secretária Eliane comentou que para esse ano, o foco do trabalho é para acolhimento e diagnóstico. Visando que o aluno precisa, além do conteúdo curricular, se sentir novamente parte da escola e também se sentir seguro.

O diagnóstico é outro elemento importante para o progresso educacional, pois além de orientar o foco do professor, o aluno recebe nova oportunidade de suprir a defasagem do seu aprendizado, principalmente na alfabetização.

Os professores também estão recebendo mais formações e é reconhecido a importância que eles tenham planejamento, didática e acima de tudo boa vontade para trabalhar a favor da educação.

Para a secretária, Cesário Lange tem potencial para ser referência na educação regional. “A gente faz tudo o que pode, tem que o professor querer trabalhar e dar o melhor de si. Se ele fizer isso, não tem como não ser referência”.

A participação da família nessa nova realidade também é importante e o reconhecimento do trabalho da escola e dos professores.

VEJA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO 947 DO DIA 15/08/2021