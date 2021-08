PUBLICIDADE

Na última sessão ordinária da Câmara (5/8) foi lido em plenário duas acusações acerca do vereador Dé Biano, a primeira acusa o político de violência doméstica e a segunda supõe envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante das acusações, a Câmara instituiu um comitê de ética formado pelos vereadores Luciano, Luiz Antônio e Roque Manes, para analisar possível quebra de decoro parlamentar, que poderia gerar a perda do mandato. Os vereadores Luiz Antônio e Roque Manes argumentaram no parecer da comissão que as acusações não sustentam quebra de decoro parlamentar, pois decorrem desde antes das eleições. O vereador Luciano, disse que o objeto das acusações e as acusações por si já configuram quebra de decoro. O parecer da comissão foi para votação em plenário.

Os vereadores Alessandro, Dé Biano, Luiz Antônio, Mateus Pedro, Osmar e Roque Manes votaram a favor do parecer da comissão que impedia a Casa de investigar o vereador Dé.

