Na manhã da última quarta-feira (28) o Deputado Federal Guiga Peixoto passou um tempo na Câmara Municipal com os vereadores Luizinho e Davi, que conversaram sobre política e metas.

Uma das questões que o deputado comentou foi sobre seu nome estar entre os deputados que foram favoráveis ao aumento do fundão eleitoral. Guiga conta que foi uma decisão do partido (PSL), do qual deve sair futuramente por ter opções divergentes às do partido. O deputado diz ser totalmente contra o fundão e que não usa dinheiro público em suas campanhas.

Em conversa com os vereadores, Guiga demonstrou seu carinho pela cidade e lembrou das emendas e dos recursos que o povo de Cesário Lange conquistou, tanto por direito, quanto pela dedicação de seu ofício político. O vereador Davi, anunciou que dedicará ao deputado o título de cidadão cesariolangense, que deve ser entregue em sessão solene, futuramente.