Na sexta-feira (16) iniciou-se as festividades de Nossa Senhora do Carmo, na capela da Vila do Cruzeiro. Além da devoção, a comunidade celebrou os 41 anos de fundação em Cesário Lange. A Solenidade celebrada no dia 18, presidida pelo Frei Marcelo de Jesus Maciel, filho de Cesário Lange, foi aclamada pela beleza e organização litúrgica que há tempos não aconteciam.

As comemorações tiveram 3 dias de festas, (16, 17 e 18 de julho) e ao final das celebrações, a comunidade fará vendas de mini-pizzas.

A FUNDAÇÃO

Fernando Batista de Almeida (in memoriam) em seu livro sobre a história da Paróquia fala que a construção da Capela aconteceu a pedido do Carmelita Frei Nuno Alves Corrêa, para que a paróquia contasse com uma capela em honra a Nossa Senhora do Carmo. Segundo ele, a comunidade da Vila do Cruzeiro conseguiu uma doação de um lote de terreno da família Pilon em junho de 1981, medindo 37 x 23 metros, onde se construiu um barracão (desmontado da Capela Cristo Rei da Água Branca), onde no mês de julho do mesmo ano, foi realizada a festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, houve quermesse e celebrou-se a primeira missa. Daí por diante, neste barracão celebravam missas e faziam festas. No dia 17 de fevereiro de 1984, organizou-se uma comissão, tendo como presidente Mário Antunes Maciel, para se construir a capela. Na ocasião, Elias Ayres Netto organizou uma quermesse para começar tal empreitada, quando se arrecadou a importância de Cr$ 1.017.820,51. No dia 1.º de dezembro de 1985, Frei Nuno Alves Corrêa celebrou a primeira missa na capela semiconcluída…

