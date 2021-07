PUBLICIDADE

A Prefeitura de Cesário Lange, junto à Secretaria Municipal de Educação decidiu na última semana pela retomada das aulas presenciais da rede pública de ensino. Mas voltou atrás da decisão após um decreto do Governo de SP que dá ao professor a possibilidade de tomar a segunda dose da imunização contra a Covid-19.

Atualmente em recesso escolar, o ano letivo está com o retorno programado para a primeira segunda feira de agosto (02/08), quando as aulas devem retornar na plataforma. Já para modalidade presencial, o retorno estava previsto para o dia 09 de agosto. Outra data deve ser discutida para setembro, mas há a possibilidade de que não haja o retorno faltando apenas dois meses para o final do ano letivo.

Na página 3 da edição 941, informamos que as aulas voltariam, mas na página 1 da mesma edição um informativo anulou a veracidade da matéria. Não fomos formalmente avisados da mudança na decisão, e a página fora impressa com as informações colhidas na Secretaria Municipal de Educação, um dia antes da impressão do semanário.

