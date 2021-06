PUBLICIDADE

As inscrições para o alistamento militar obrigatório estão abertas. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem se inscrever e a recomendação do governo é que seja exclusivamente por meio do site do alistamento militar.

O Coordenador de Serviço Militar do Ministério da Defesa, coronel Fernando Penaço afirmou que a modalidade de inscrição on-line seria uma forma de evitar aglomerações por conta do coronavírus e também agilizar o processo para o cidadão. Ele até disse que “A ideia do alistamento on-line é facilitar a vida do cidadão. Ou seja, ele pode acessar de casa pelo celular, pelo computador, sem ter o problema de ter que enfrentar filas, gastar dinheiro com transporte e outros mais”.

A recomendação inclui que as pessoas que não possuem acesso à internet devem comparecer presencialmente à Junta de Serviço Militar mais próxima de sua residência, mas no exclusivo caso de a pessoa NÃO ter acesso à internet.

No entanto, já há alguns dias os jovens estão sendo convocados para comparecer na Junta de Serviço Militar do município para “concretizar o alistamento on-line”, sendo obrigatório apresentar uma lista de documentos. A própria prefeitura emitiu uma nota neste semanário com a convocatória lembrando que o Alistamento Militar é obrigatório e quem se alistar fora do prazo terá que pagar multa. Ou no caso de não o fizer, ficará impedido de tirar título de eleitor, passaporte, ingressar no serviço público, ser matriculado em qualquer estabelecimento de ensino ou receber qualquer prêmio.

Investigando sobre a confusão ante ao primeiramente orientado, encontramos na sessão de perguntas e respostas do site do Alistamento, um disposto contando o que fazer para realizar o alistamento on-line dizendo que o usuário deve acessar o site “alistamento.eb.mil.br”, preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para validação dos dados pessoais. No entanto, ao acessar o link, haverá dois ícones: o primeiro escrito “QUERO ME ALISTAR” e o segundo escrito “JÁ ME ALISTEI”. Partindo do pressuposto que o jovem selecionará a opção um (“QUERO ME ALISTAR”), ele deverá, em seguida, selecionar a opção “Nome Social” e então, será redirecionado a uma página com os seguintes dizeres: Compareça a uma JUNTA DE SERVIÇO MILITAR com os seguintes documentos:

1 – Certidão de nascimento ou prova equivalente;

2 – Comprovante de residência;

3 – Documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional ou outro documento público com identificação);

4 – Requerimento para uso de nome social.

E é assim que, na tentativa de se alistar, o jovem testemunha uma grande incoerência.

Levando em consideração a realidade da pandemia em Cesário Lange, comparecer à Junta na Prefeitura não é um grande problema para a grande maioria dos jovens, visto que, muitas vezes, estes saem para diversos outros locais. Contudo, uma boa parte dos jovens precisarão vir das zonas rurais do município por uma infeliz incoerência na organização do promissor “Alistamento on-line”.

Para evitar quaisquer transtornos futuros, os jovens em Cesário Lange estão orientados a comparecer (até o dia 30 de JUNHO) à Junta de Serviço Militar na prefeitura:

Junta de Serviço Militar 040 – CESÁRIO LANGE / SP

Local: Prefeitura Municipal de Cesário Lange

Praça Padre Adolfo Testa, nº 651 – Centro

Telefone: (15) 3246-8600 – Falar com Gislaine

(15) 9.9747-2499 – Whatsapp

Horário de atendimento: das 8h às 11h (de segunda a sexta-feira).