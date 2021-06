PUBLICIDADE

Depois de quase um ano com as portas fechas por conta da pandemia, uma das maiores atrações de entretenimento em Cesário Lange retornará com as atividades na próxima semana.

Tomando dos os cuidados exigidos, o Cine São José reiniciará com as programações na quinta-feira dia 17 de junho. A sala está preparada para receber você com todas as adaptações necessárias para garantir a sua segurança.

O Cine São José é um dos maiores patrimônios culturais da cidade, e com as paralizações foi um dos elementos da cultura que muito sofreram no Brasil.