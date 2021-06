PUBLICIDADE

No último domingo de maio (30/05), o Deputado Estadual Vitor Lippi publicou em suas redes sociais que municípios do interior de São Paulo, entre eles Cesário Lange, receberão uma verba de “356 mil reais para o fomento do turismo”. Imediatamente a publicação recebeu vários comentários de cesariolangenses questionando em que seria aplicado esse dinheiro e dizendo que Cesário não tem pontos turísticos públicos. A publicação foi excluída das redes sociais do deputado.

Na última terça-feira (8) a reportagem do Jornal Aliança foi recebida no Gabinete do Prefeito Dinho para conversar sobre a aplicação da verba, os planos para o turismo e sobre a construção do Museu do Engenho.

Verba será aplicada no Caminhódromo “José Oraci de Campos Rocha” (Biquinha) SAIBA MAIS:

CONFIRA A MATÉRIA E ENTREVISTA COMPLETA COM O PREFEITO NA EDIÇÃO 937 À VENDA NA PADARIA VITÓRIA E REALEZA OU ASSINE PARA RECEBER TODAS AS EDIÇÕES DO ANO NA SUA CASA.