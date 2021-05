PUBLICIDADE

O site de notícias Glamurama registrou na última semana que os amigos mais próximos de Paulo Gustavo estão passando dias de recolhimento aqui em Cesário Lange, com o intuito de superar o baque que foi a morte precoce do humorista, vítima de complicações da Covid-19. Thales Bretas desembarcou em São Paulo na sexta-feira (14) cedo com os filhos Romeu e Gael. Os três chegaram acompanhados de Susana Garcia, irmã de Mônica Martelli, e de Ingrid Guimarães com a filha Clara. O grupo, incluindo Mônica Martelli, Caroline Trentini e Ju Amaral (irmã de Paulo Gustavo), está hospedado na fazenda do empresário Fernando Altério, namorado de Mônica, no Haras da Mata em Cesário Lange.

Thales Bretas, viúvo de Paulo, compartilhou no Instagram uma foto com os dois filhos do casal, em que aparece com as crianças caminhando em um gramado. “Quem tem amigos tem tudo! Obrigado, Mônica Martelli, Fernando e amigos amados!”, escreveu ele, agradecendo a hospedagem e o apoio. Mais cedo, Mônica, que completou 53 anos na segunda-feira (17), também publicou fotos com os meninos no colo: “Eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor do Paulo Gustavo e Thales. Eles tiveram o enorme poder de trazer meu sorriso de volta. Continuaremos caminhando juntos nessa vida. Podem contar comigo pra sempre”. Já em outros registros, Carol, Mônica e Ingrid foram flagradas pelo fotógrafo Fábio Bartelt, marido de Trentini, admirando um pôr do sol.