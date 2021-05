Visando combate à dengue, vereadores indicam alternativas para serviços de retiradas de entulhos e limpeza de quintais

As frequentes reclamações da população quanto a falta de recursos e opções para se livrar dos eventuais entulhos e “lixos de quintais” foi pauta da última sessão ordinária da Câmara (06/05). O Vereador Alessandro Paes Vieira (PSDB) e Rubens Cubas do Amaral (PSDB) apresentaram duas indicações diferentes com a mesma proposta: oferecer a população alternativas para se livrar de lixos e entulhos acumulados em lotes ou quintais.

A indicação Nº 188/2021 de autoria do Vereador Alessandro, sugere ao Prefeito Dinho a criação de um cronograma para a tão pedida “OPERAÇÃO CATA-TRECO”. O vereador pede que um cronograma seja organizado e disponibilizado para a população, para que se habituem separar e colocar o lixo acumulado afim de ser coletado durante a operação.

Já a indicação Nº 195/2021 do Vereador Rubinho, propõe outra alternativa que não dependerá unicamente do Prefeito, mas de um trabalho voluntario de mutirão para limpeza dos quintais em residências no município. Em tribuna, o vereador chegou a mencionar nomes que já estão dispostos a ajudar – tanto no serviço braçal quanto com maquinário – nessa operação.

