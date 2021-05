PUBLICIDADE

Na última semana, Cesário Lange mostrou que tem sim muitos artistas. A exposição foi, primeiramente, planejada para acontecer entre os meses setembro e outubro do ano passado, de forma virtual levando o nome de “Primeira Exposição Artística e Literária DIGITAL de Cesário Lange”, pois a pandemia havia (e ainda há) impossibilitado que o evento acontecesse como de costume e outro problema surgiu na ocasião: a eleição, que desativou o facebook da Prefeitura. Por consequência disso, a exposição que estava pronta, ficou suspensa por todo esse tempo até que agora foi, enfim, divulgada.

Pinturas, artes plásticas, poesias, fotografias foram algumas das artes expostas. Para conferir a exposição basta acessar a página do facebook da Prefeitura e acessar ao link que irá redirecionar o acesso para um álbum com todas as obras dedicadas à mostra por artistas cesariolangenses.

Confira algumas obras: