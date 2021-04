PUBLICIDADE

Na última edição destacamos o projeto do Vereador Luciano com a proposta de reduzir 10% do salário dos cargos políticos para a criação de um Fundo Municipal Emergencial para combater os efeitos da epidemia em Cesário Lange.

No entanto, já há algum tempo, dois abaixo-assinados popular percorre entre os munícipes. O pedido dos dois documentos, acabam interferindo no valor dos salários de vice-prefeito e secretários e também dos vereadores.

Diferentemente do projeto de lei apresentado pelo Vereador Luciano, o abaixo-assinado decorrente é um movimento sem partido, popular, e pede a anulação do aumento nos salários dos cargos citados, estipulado no final de 2019 (Leis 1706/2019 e 1714/2019). Essas leis foram votadas em 2019 na Casa Legislativa, tendo o ex-vereador Canjica como o único que não foi a favor do aumento que passou a valer nesta legislatura (2021 – 2024).

O abaixo-assinado coletou inicialmente assinaturas físicas que foram protocoladas na Casa de Leis e depois foram retiradas para colher um número maior de assinaturas.

Neste momento, as assinaturas físicas seguem válidas, carecendo apenas de um coletivo complementar que está sendo recolhida de forma on-line. Para assinar a petição solicite o link pelo telefone (15) 99820-1211.

A redução salarial dos secretários municipais e vice-prefeito pode gerar uma economia mensal em torno de R$ 11.200,00 juntando com o dos vereadores são R$ 18.400,00 salvos no mês, que pode somar um total – em base – de R$ 220.800,00 de economia no ano.