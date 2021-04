PUBLICIDADE

O segundo Projeto, ainda mais polêmico, propõe redução de 10% no salário do prefeito, vice, vereadores, secretários e demais cargos comissionados de função gratificada, no período de 12 meses, e esses 10% se destinaria a criação de um Fundo Municipal Emergencial de combate aos efeitos da epidemia em Cesário Lange. Também creditaria-se ao fundo, verbas e recursos destinados, doações de pessoas físicas e jurídicas entre outros.

Os recursos do fundo, segundo o Projeto, serão aplicados na compra de alimentos; kit limpeza e medicamentos para distribuição gratuita às famílias em condições de vulnerabilidade; e também no pagamento de uma renda básica ou dispositivo similar, de caráter provisório.

“A Criação do Fundo, ora proposto é a tentativa de amenizar as dificuldades de nossa família, auxiliando com o mínimo necessário para a sua sobrevivência, que é a sua alimentação, por um período certo e determinado. Vale destacar que os recursos iniciais para o Fundo, é a retenção de 10% dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice, Secretários, neste caso só com os cargos chamados políticos teríamos a receita mensal de aproximadamente R$12.460,00, somados aos cargos Diretores e Assessores cujo valor deve chegar a mais de R$8.000,00, que seriam valores garantidos para o Fundo” declarou o Vereador Luciano.

Ao se tratar da redução de salário dos cargos políticos, claro que gerou movimentação e muitos não gostaram nada da ideia, mesmo a proposta sendo para apenas 12 meses. Contudo, há quem diga que os executores do executivo acobertam “funcionários fantasmas” nos cargos de confiança, que ganham sem função e, logicamente, sem trabalhar. Tudo isso tão casualmente complicado em nome da amizade.

A reportagem do Jornal Aliança entrou em contato com os 10 vereadores para saber a sua opinião quanto aos dois Projetos.

