Posição do Jornal Aliança sobre a resposta do requerimento do vereador Luciano: Mantemos o informado.

Na última sessão da Câmara (09/4) o Vereador Luciano comentou a resposta que recebeu da Prefeitura sobre seu Requerimento questionando o uso do recurso da Lei Aldir Blanc.

Sobre tal requerimento, vale lembrar que fizemos uma matéria na edição 924, sobre as informações que recebemos do PRÓPRIO PREFEITO no início de 2021 sobre os acontecimentos em torno do recurso. Em tribuna, o Vereador Luciano iniciou o assunto assumindo insatisfação com a resposta e apontando incoerências.

De maneira ecumênica, o vereador citou a matéria e questionou os dois discursos sobre o informe: (1) da matéria apresentada pelo Jornal Aliança e (2) do responsável no departamento competente por responder o requerimento do vereador e, segundo ele, a divergência dos discursos leva a crer que alguém está faltando com a verdade….

