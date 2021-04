PUBLICIDADE

Iniciado na quinta-feira, 1º de abril, artistas das 27 cidades da Região Metropolitana de Sorocaba estão reunidos, virtualmente, para mostrar seus trabalhos e provar que não existem fronteiras para a produção artística. O Festival de Artes Híbridas, que acontece até o dia 17, tem como premissa compreender e estimular manifestações culturais transdisciplinares capazes de fundir linguagens e áreas do conhecimento. Para encontrar representantes capazes de contribuir com seus projetos autorais, a primeira parte do festival foi um verdadeiro trabalho de pesquisa e seleção.

“A programação do festival conseguiu reunir artistas das 27 cidades da Região Metropolitana de Sorocaba. Esse material possibilitará termos um breve panorama da produção artística da região”, celebra Robson Catalunha, idealizador e responsável pela curadoria geral e direção artística do projeto. “O festival funciona como uma verdadeira teia, conectando não só a RMS entre si, mas também com o resto do país”.

Representando Cesário Lange, o Maestro José Paulo Molitor, da Corporação Musical Carlos Gomes foi o escolhido pelo concurso para contar um pouco da sua trajetória como maestro e a potência cultural que a “Carlos Gomes” é para Cesário Lange, sendo um dos elementos mais antigos da tradição cesariolangense…

