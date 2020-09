PUBLICIDADE

Os primeiros nomes oficiais de ruas de Cesário Lange foram dados pela Prefeitura de Tatuí provavelmente em 1939. Antes só havia alguns nomes costumeiros como a Praça da Matriz, a Rua do Meio ou Rua Direita para a estrada que cruza Cesário Lange (Tatuí-Porangaba) e a Rua dos Mendes.

Por que Rua dos Mendes? Era ali que residiam vários filhos do fundador da vila de Passa Três, agora então Distrito de Cesário Lange, José Mendes de Almeida, falecido em 1895.

A Prefeitura de Tatuí nomeou a tal Praça da Matriz com o nome de Praça Cesário Lange e também confiscou o terreno da praça que pertencia à Paróquia Santa Cruz, doação de Severino Alves de Oliveira. Agora, a praça com novo nome pertencia a Tatuí e a prefeitura aproveitou para nomear as demais ruas, entre elas, a Rua dos Mendes que passou a chamar-se Rua Francisco Mendes de Almeida em homenagem ao professor, falecido em 1930, filho mais novo de José Mendes de Almeida.

No entanto, o nome não pegou e a população da vila continuou a chamá-la de Rua dos Mendes. Nada contra à memória do falecido professor que era muito respeitada, mas o hábito prevaleceu à lei municipal e ela continuou como Rua dos Mendes.

Esta pequena rua foi uma das mais importantes do início de Cesário Lange, pois ali viveram vários dos filhos de José Mendes de Almeida em cuja casa morou o Prof. Cesário Lange Adrien e sua família e ali funcionou a primeira escola da pequena vila de Passa Três. Nesta mesma escola, o Prof. Francisco Mendes de Almeida lecionou e as primeiras gerações de cesariolangenses aprenderam a ler, escrever e contar.