A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde e Promoção Social – Vigilância Epidemiológica, informa que a vacina contra a Febre Amarela segue disponível em todas as unidades básicas de saúde de Cerquilho, de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e 13h às 16h.

Atualmente, todo o território do Estado de São Paulo é considerado área de risco, portanto, todos os municípios paulistas têm indicação da vacinação de sua população.

A primeira dose da vacina contra a Febre Amarela deve ser dada com 9 meses de idade e o reforço com 4 anos. Pessoas a partir dos 5 anos devem receber dose única.

Já a vacinação contra o Sarampo está sendo realizada conforme um cronograma específico:

Segunda-feira: UBSF Centro e UBSF Nova Cerquilho

Terça-feira: UBSF Vila Pedroso e UBSF Dinapoli

Quarta-feira: UBSF Parque das Árvores e UBSF Parque Alvorada

Quinta-feira: UBSF Nova Cerquilho e UBSF Centro

Sexta-feira: UBSF Di Napoli e UBSF Parque Alvorada

Essa campanha tem dois grupos principais para a vacinação: de 6 meses a 29 anos – intensificação da vacinação (somente vai ser vacinado quem estiver com o esquema incompleto referente a idade) de 30 a 49 anos – todos serão vacinados (independente do número de doses já tomadas).

Qualquer dúvida, procure a UBSF mais próxima com sua carteirinha de vacinação que nossa equipe irá orientar sobre a necessidade ou não de tomar as vacinas. Não se esqueça de ir de máscara.

O Sarampo e a Febre Amarela são doenças perigosas, ambas com o risco de levar a morte, por isso, aproveite que já temos vacinas seguras para combatê-las e proteja-se!