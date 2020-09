PUBLICIDADE

Histerossalpingografia – raio x do útero ajuda no diagnóstico de problemas que impedem mulheres de engravidar

Médico ginecologista fala sobre o procedimento que avalia a anatomia e orienta tratamento de possíveis doenças e malformações uterinas. Por: Dr. André Rozas, médico ginecologista do Centro Médico São José. Atendimentos na unidade de Boituva.

A histerossalpingografia é um exame de radiografia (raio-x) em que é utilizado o contraste iodado para avaliar principalmente a anatomia do útero e tubas uterinas.

As principais indicações são para as pacientes que estão tendo dificuldades para engravidar, no entanto, existem outras recomendações, como, por exemplo, suspeita de malformações uterinas, sejam elas congênitas ou decorrentes de miomas uterinos, pólipos, tecido cicatricial secundário a cirurgias e aderências nas tubas decorrente de infecções ou cirurgias prévias.

O exame é feito da seguinte forma: a paciente é colocada em posição ginecológica, onde é feito o exame especular, com assepsia rigorosa do canal vaginal e do colo uterino após essa etapa, é introduzida uma cânula, por onde é injetado o contraste iodado no colo do útero.

O contraste irá preencher a estrutura interna, permitindo a avaliação dos contornos e preenchimento do útero e o deslocamento do contraste pelo útero e tubas, até o extravasamento para a cavidade abdominal. Após a colocação do contraste, a paciente é posicionada na mesa de raio-x e são feitas diversas imagens, que posteriormente serão digitalizadas ou impressas, como uma radiografia óssea, em que é possível ver a sequência e evolução do contraste e, consequentemente o preenchimento das estruturas a serem avaliadas. A partir disso, com o resultado do exame em mãos, é possível direcionar o tratamento de uma forma mais precisa, pois teremos uma ideia muito melhor de como está o útero e tubas uterinas e, com isso, oferecer o melhor tratamento para a paciente.

As possíveis reações adversas ao exame também são preocupações frequentes das pacientes, no entanto, podemos tranquilizá-las, pois a histerossalpingografia é um exame extremamente fácil de ser realizado. É indolor na maioria dos casos, apresentando poucos efeitos colaterais, sendo os mais comuns um discreto sangramento, que pode ocorrer no dia do exame ou alguns dias depois e cólicas, semelhantes a cólicas menstruais, de pequena intensidade.

Mesmo sendo um procedimento simples, é importante que ele seja seriamente discutido com seu médico ginecologista, que te conhece há mais tempo e que irá te explicar a respeito das indicações e as possíveis reações adversas para o seu organismo. É importante também que seja informado ao médico gravidez ou suspeita de gravidez, pois, nessas condições, o exame não deve ser realizado. Nesse caso, o período preferencial para realização do exame é uma semana após a menstruação, justamente para diminuir as possibilidades de a paciente estar grávida. Avise seu médico sobre possível alergia ao contraste iodado. Preparamos um vídeo, publicado em nosso Instagram, em que falamos mais sobre esse assunto, confira: https://bit.ly/instagramCMSJvídeoHSG

O exame de histerossalpingografia é feito na unidade de Tietê do Centro Médico São José. Para mais informações e agendamentos, entre em contato. Telefone: 15 3285 4848. WhatsApp: 15996163869. Endereço: Rua dos Expedicionários, 314, Centro, Tietê.

Siga nossos canais de comunicação na internet:

Facebook: www.facebook.com/centromedicosaojose

Instagram: www.instagram.com/centro_medico_sao_jose

Site: www.centromedicosaojose.com.br