Uma festa clandestina foi fechada durante uma operação da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, em Tatuí (SP), na noite de sábado (12).

Segundo o boletim de ocorrência, o evento que teria apresentação de pagode e funk, foi divulgado nas redes sociais.

As equipes foram ao local no horário em que a festa começaria e foram apreendidas quase 700 latas e garrafas de bebidas alcoólicas.

De acordo com a Guarda Municipal, quatro homens suspeitos de organizar e tocar no evento foram levados para a delegacia.

Outro rapaz que estava na festa, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas depois que foram encontrados porções de maconha, frascos de lança-perfume e dinheiro. Ele já era procurado pela Justiça pelo mesmo crime.

A Secretaria de Segurança Pública de Tatuí informou que dois organizadores da festa disseram aos guardas que estavam comemorando o aniversário deles.

Uma ocorrência por desobediência e infração de medida sanitária preventiva foi registrada em Tatuí.

Quatro pessoas foram ouvidas e liberadas. O jovem suspeito de vender drogas na festa está à disposição da Justiça.