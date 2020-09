PUBLICIDADE

O calor chegou e bem há tempo da reabertura do Castelo Park Aquático, que vai iniciar a 12ª temporada marcada para o dia 26 de setembro, num “sabadão”.Para alegrar e refrescar a todos que estavam ansiosos, esperando por este dia.

Para garantir que a reabertura seja cheia de diversão e também com muita segurança à saúde, o Park está seguindo os protocolos oficiais de higiene e sanitização! O distanciamento social de 1,5 metro entre cada visitante nas filas da bilheteria, atrações, lanchonetes, restaurante e quaisquer outros locais do Park em que seja determinado, é um deles. Além disso, na Bilheteria, as filas serão intercaladas, terá medição de temperatura (não será permitida a entrada de pessoas com temperatura superior a 37,8º), e checagem da oxigenação sanguínea por meio de oxímetro! No site você vai encontrar o detalhadamente todas as normas sanitárias implantadas.

O Park oferece uma infraestrutura completa para seu lazer e segurança! Comida saborosa nos quiosques, pastelaria e restaurante, estacionamento gratuito, guarda-vidas e monitores treinados, ambulatório, vestiário e fraldário. Estrutura completa com: Guarda-vidas que ficam em todas as piscinas e brinquedos aquáticos durante todo o tempo.

No Castelo Park Aquático você vive momentos de pura diversão e adrenalina! Não importa se você prefere relaxar ou se quer curtir momentos eletrizantes, eles têm atrações para agradar os clientes de acordo com o que cada um gosta, como Toboáguas que foram projetados radicalmente para seu passeio ficar ainda mais divertido, ou áreas de descanso onde tem um ambiente tropical com muitas áreas verdes, gramados, palmeiras, coqueiros e flores e pelo parque existem espaços reservados e privativos, confortáveis redes, bancos, cadeiras e mesas.