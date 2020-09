PUBLICIDADE

O Basquete Tatuí tem conseguido arremessos certeiros de três pontos, mesmo antes de retornar às quadras. Esses ‘belos lances’ estão acontecendo no âmbito social, ou seja, na utilização do esporte como ferramenta educacional, um dos objetivos primordiais da Prefeitura Municipal de Tatuí quando criou a equipe de alto rendimento.

Prova disso é o garoto Neemias de Jesus, de 18 anos, que integra o elenco do Basquete Tatuí e foi formado no trabalho de base da própria cidade. “O basquete começou como uma paixão de criança, na rua do meu bairro, com os amigos. Logo depois, acabei conhecendo o trabalho do Felipe Ariel, do Alan e do professor Miguel, que impulsionaram essa paixão de criança para um amor verdadeiro pelo esporte; pela dedicação e trabalho muito bem aplicados por eles”, explicou.

Para Filipe Ariel, a humildade e luta do garoto é cativante. “É um menino que andava 20km de um bairro distante da cidade em busca da chance de jogar basquete. Chegou com 16 anos e muita vontade. Conciliação entre o sonho e o dever como ajudante de pedreiro. Está aproveitando a oportunidade na bolha e treinando muito firme e ajuda em todos os sentidos dentro do alojamento”, relatou.

Estudando Educação Física, Neemias já trabalhou com o pai e irmãos na construção civil. “Meu pai é pedreiro, atuando como construtor civil, então mesmo sendo novo, ele me ensinou essa profissão. Com isso, trabalhei até recentemente nesta área”, explicou.

“Agora estou me dedicando aos estudos e ao basquete, e não quero parar a faculdade, mesmo com a quantidade grande de treinamentos. Nunca tive problema para me adaptar os horários, sem atrapalhar minha rotina de treinos”, complementou.

Integrando o elenco da equipe comandada pelo técnico Julio Malfi, que está em pré-temporada, se preparando para disputar a Copa São Paulo Adulta Masculina – 2020. A competição organizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB) será realizada no ginásio Municipal Doutor Gualberto Moreira, em Sorocaba (SP), nos dias 26 e 27 de setembro (sábado e domingo).

“Conheci o Neemias quando a equipe foi formada e ele era um dos mais novos; e me chamou a atenção o fato dele sempre chegar bem cedo ao local do treinamento, muito bem-disposto, mesmo precisando utilizar duas conduções ou a bicicleta. Depois, soubemos que ele tinha alguns afazeres que o permitiam continuar treinando, ou seja, que trabalhou como pedreiro e ajudante de pedreiro, que o auxiliava no custeio as conduções”, comentou Malfi.

“É um menino extremamente esforçado, que vem evoluindo muito no basquete, buscando o entendimento do jogo, o que considero muito legal, pois mesmo jovem, ele iniciou a prática da modalidade tardiamente. O esforço e a busca na melhora da condição técnica, conciliando com uma faculdade à distância, demonstra que é um lutador e um exemplo para crianças e adultos”, completou o treinador.

Na visão do experiente William Drudi, capitão do Basquete Tatuí, o Neemias vem crescendo bastante. “É um menino da cidade, muito humilde e com muita vontade de aprender, pois está sempre disposto a ajudar. Todos gostam muito dele, que está evoluindo bastante, tanto na parte técnica como no aspecto tático”, comentou.

E todo o esforço de Neemias vem sendo recompensado. “Não havia tido contato com uma equipe adulta, o que vem ocorrendo neste momento, com a comissão técnica e os jogadores que servem como espelho, William Drudi, Heitor Cardoso e o técnico Julio Malfi, entre outros. Por conta desse pessoal, o esporte faz parte da minha vida; amo o basquete e acredito no crescimento constante pelo que estamos trabalhando diariamente”, comentou.

“Os treinos estão ótimos e estamos isolados, sem problemas com as acomodações e alimentações. Sei que a Prefeitura de Tatuí tem grande preocupação com a integridade de todos do time, por isso, fez e vem fazendo o possível e até o impossível, mesmo nesta situação atual pós-pandemia, para nos dar condições excelentes de trabalho, por isso sou eternamente grato ao nosso poder púbico”, finalizou Neemias de Jesus.