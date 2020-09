PUBLICIDADE

Ao todo, 50 apostas vão dividir o prêmio de R$ 125 milhões. Vencedor de Boituva fez aposta simples de 15 números, com apenas uma cota.

Uma aposta feita em Boituva ganhou R$ 2.499.998,20 na Lotofácil da Independência. Ao todo, 50 apostas vão dividir o prêmio de R$ 125 milhões.

O sorteio do concurso nº 2.030 foi realizado na noite de sábado (12). Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 23 – 25.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta simples de Boituva, que custava R$ 2,50 e dava direito a escolher 15 números, foi feita na lotérica Marson, com apenas uma cota.