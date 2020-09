PUBLICIDADE

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, foram achados mais de 900 mil maços de cigarros em caminhões.

Dois motoristas foram presos após serem flagrados transportando milhares de cigarros contrabandeados em dois caminhões, na Rodovia Castello Branco, em Tatuí (SP), na sexta-feira (4).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe suspeitou dos veículos na altura do quilômetro 138 e fez a abordagem.

Dentro do compartimento de cargas de um dos veículos foram achados 750 mil maços de cigarros contrabandeados. No outro caminhão havia mais 240 mil maços.

À polícia os motoristas informaram que pegaram os veículos e as cargas em Iporã (PR) e que levariam até um posto de combustíveis na rodovia, onde outros dois condutores continuariam o trajeto até São Paulo (SP).

Ainda conforme a corporação, as placas dos veículos foram substituídas para dificultar a fiscalização e o rastreamento do itinerário. Eles foram presos em flagrante, a carga foi apreendida e levada à Polícia Federal em Sorocaba (SP).