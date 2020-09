PUBLICIDADE

Segundo bombeiros, vítima de 43 anos nadava no local quando se afogou.

Um homem de 43 anos morreu após se afogar em uma lagoa do bairro Pinhal, em Boituva (SP), na tarde de segunda-feira (7).

De acordo com as informações dos bombeiros, o homem tentava atravessar a lagoa nadando quando se afogou. A corporação foi acionada e a vítima foi encontrada morta por volta das 15h.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima era de Sorocaba (SP) e estava no local com alguns amigos, mas não há informações sobre a identidade dela.

A polícia e perícia foram acionadas na ocorrência.