Com a presença dos convencionais e lideranças o PSDB e o PSD do município de Quadra oficializaram a candidatura à reeleição a prefeito de Luiz Carlos Américo (Pré-Candidato a Prefeito e Presidente do PSDB no município) e de Rubens do Tomate (Pré-Candidato a Vice-Prefeito) em convenção homologada e realizada na Câmara Municipal de Quadra na noite da última quinta-feira (10/09). Nessa noite de muita emoção e entusiasmo foram formalizados 22 pré-candidatos a vereadores pelo município pela aliança de ambos os partidos. Além das autoridades, o evento contou com a presença da presidente do PSD no município, Lucineia Polastri e também com vídeos de parlamentares na esfera federal e estadual que apoiam essa coligação que foi denominada na convenção de “QUADRA NO RUMO CERTO”. O registro de candidatos pelos partidos políticos e coligações deve ser feito até o dia 26 de setembro, quando se inicia a campanha eleitoral que terá apenas 45 dias. Devido a pandemia a convenção foi realizada somente com os pré-candidatos e poucos convidados, respeitando assim, as normas sanitárias e de distanciamento. Boa sorte aos pré-candidatos!