Conforme determinação da 12ª Delegacia do Serviço Militar de Botucatu, a qual a 40ª Junta Militar de Cesário Lange / SP é subordinada, foi realizada no mês de agosto 2020 (nos dias 04, 05, 06 e 25) a Cerimônia do Juramento à Bandeira.

Em razão da pandemia, a Cerimônia foi realizada ao ar livre, na Praça Padre Adolfo Testa, seguindo as regras de segurança: apenas 10 convocados por turma, sendo uma às 10h e outra às 14h, foi disponibilizado álcool gel, marcações no chão com 2 metros de distância de cada compromitente e as Cerimônias não excederam 40 minutos de duração.

Dessa forma, mesmo com a Pandemia, os cidadãos participantes ficaram quites com o Serviço Militar Obrigatório.

No total foram convocados 103 cidadãos, através de publicação no Facebook da Prefeitura e publicação no Jornal local.

Desses 103, conseguimos contatar 73, e compareceram ao Juramento apenas 61.

Em caso de dúvidas, o cidadão deverá entrar em contato com a 40º Junta do Serviço Militar de Cesário Lange por e-mail ou por telefone com a Secretária Gislaine Rodrigues de Almeida.

E-mail: juntamilitar@cesariolange.sp.gov.br

WhatsApp: (15) 9.9747-2499

Tel. fixo: (15) 3246-8600

Horário de Atendimento: das 8h às 11h de segunda a sexta-feira.