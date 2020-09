PUBLICIDADE

O Basquete Tatuí já está trabalhando para disputar as competições do segundo semestre do calendário paulista. A equipe, com total apoio da Prefeitura Municipal de Tatuí, conseguiu reproduzir, dentro da sua realidade, a ‘bolha’ que foi utilizada pela NBA (liga profissional norte-americana) e Liga ACB (espanhola), para que atletas, comissão técnica e demais integrantes da equipe treinem e trabalhem com segurança.

Para o lateral Elivelton Soares, o trabalho está fluindo muito bem. “Os treinos estão sendo bem produtivos e bastante intensos nesse começo de pré-temporada. Com relação à segurança, estou achando muito boa também, já que o local está sendo higienizado constantemente e estão sendo tomados todos os cuidados possíveis para a gente ficar totalmente focado nos treinos”, relatou.

“Os treinos estão sendo excelentes, o técnico Julio Malfi sabe muito, conhece tudo e estamos trabalhando muito forte, com treinamentos técnicos, tático e academia. Estamos recebendo muito conteúdo, que tem sido agregado ao jogo de todo mundo. No tocante à segurança, todos os protocolos estão sendo cumpridos com rigor; na medida do possível tudo está sendo feito da melhor maneira”, completou o ala Henrique Cerimelli.

Antes de iniciar os treinamentos, o elenco, comissão técnica e demais integrantes da equipe foram testados e ninguém apresentou resultado positivo para o coronavírus.

O primeiro compromisso do Basquete Tatuí será o Final Four da Copa São Paulo Adulta Masculina – 2020, que ocorre em Sorocaba (SP), nos dias 26 e 27 de setembro (sábado e domingo).