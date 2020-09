PUBLICIDADE

A data da fundação do povoado de Passa Três é a de 12 de dezembro de 1878, reconhecida pela Lei Municipal n.º 29 de 13-05-1964, justamente o dia que foi celebrada a primeira missa na capela de Santa Cruz pelo cônego Demétrio Leopoldo Machado, vigário de Tatuí. No entanto, o dia do município, depois de sua emancipação política-administrativa de Tatuí, passou a ser comemorado no dia 03 de maio, justamente a data que a paróquia celebrava a sua patrona “Santa Cruz”. No calendário litúrgico da igreja, de então, nesta data comemorava a festa da “In Inventione Sanctae Crucis”, isto é, a data em que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, encontrou (em latim: inventio, onis significa “descoberta”) ao escavar o lugar onde Jesus Cristo fora sepultado em Jerusalém (03 de maio do ano 326), a verdadeira cruz, que se encontra, desde então, na basílica de “Santa Croce in Gerusalemme” no Bairro Laterano em Roma.

Por um privilégio muito especial e ignorado por muitos, a Paróquia de Santa Cruz de Cesário Lange recebeu uma relíquia, isto é, um pedacinho deste madeiro santo no qual o Salvador do mundo carregou e derramou seu precioso sangue, do Papa, o bem-aventurado João XXIII (1958-1963). Relíquia essa que é conservada, incrustada numa cruz que se conserva sobre o sacrário da igreja matriz de Cesário Lange. Na reforma do calendário litúrgico depois do Concílio Vaticano II (1962-1965), a comemoração da Santa Cruz de 03 de maio foi transferida para o dia 14 de setembro, dia que a Igreja comemora a “Exaltação da Santa Cruz”, pois foi no dia 14 de setembro do ano 335, que foi consagrada a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Portanto, na reforma litúrgica após o Concílio Vaticano II, as duas festas, a do dia 03 de maio e a do 14 de setembro foram unificadas numa única comemoração, isto é, no dia 14 de setembro com o nome de “Exaltação da Santa Cruz”. No entanto, a municipalidade continuou celebrando o dia 03 de maio como a data do município. Na realidade, o município começou a existir por um decreto do dia 18 de fevereiro de 1959 e sua primeira administração municipal começou a funcionar em 1.º de janeiro de 1960. No entanto, a tradição, como sempre, foi mais forte e foi ela que prevaleceu. Até mesmo, a paróquia continuou a celebrar a festa de Santa Cruz em maio, apesar da mudança do calendário. Recentemente, por problemas práticos, a festa de Santa Cruz passou-se a ser celebrada junto com a de São Roque, aproximando-se assim do atual calendário eclesiástico.

A Paroquia Santa Cruz de Cesário Lange divulgou pelo seu perfil no Facebook a programação das celebrações de Santa Cruz, ficando assim: As missas do Tríduo de Santa Cruz 2020. Estão sendo realizadas dos dias 11, 12 e 13 de setembro às 19h00. E a celebração da Festa da Exaltação da Santa Cruz, às 09h00, realizada por em uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Paroquia e logo após a missa será feita a carreata com o Relicário pelas ruas da cidade às 10h30.