PUBLICIDADE

A Pré-Escola Héro Sá Mendes, que se encontra na Rua José Vieira de Miranda n° 702, no centro da cidade, está sendo reformada. A reforma está voltada a faichada da escolinha, que antes era composta por grades, onde todos que passavam por ali podiam ver o interior da escola. Por algum motivo estão retirando as grades e construindo muros no lugar.

Com essa fachada nova os alunos estarão mais seguros, pois antes com as grades, as crianças ficavam expostas. Qualquer um que passasse pela rua podia ver e até se comunicar com elas, agora com os muros isso mudou.

Não se sabe ao certo se esse é o verdadeiro motivo para essa mudança, pois como estamos em época de eleição, os projetos não podem ser divulgados, assim ficando restritos apenas a prefeitura e as secretarias. O que se sabe é que muitos pais se viram aliviados, pois sempre se sentiram inseguros pelo fato de a escola ser parcialmente aberta. É claro que os professores e inspetores estão sempre de olho nas crianças, mas os pais sempre tem essas preocupações.

Além da Pré-Escola Hero de Sá , outras escolas estão sendo reformadas, pois como não está tendo aulas presencial, é o melhor momento para que essas melhorias sejam feitas. E assim receber bem os alunos que estão há tanto tempo sem ir para a escola.