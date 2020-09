PUBLICIDADE

Em 15 de novembro de 2020 teremos as eleições municipais, onde será feita a escolha do novo Prefeito, Vice-Prefeito e novos Vereadores.

O Partido Democratas de Cesário Lange, representado pelo seu presidente Luciano Toledo, vem se pronunciando frequentemente através de vídeos nas redes sociais, para mostrar sua dinâmica e divulgar os integrantes do partido, que serão candidatos nas próximas eleições.

Luciano diz que Cesário Lange precisa de um modelo de gestão de atitude, uma gestão presente junto a população, que ouve a população e seus anseios, para busca de emprego e renda, para melhorias na educação, na saúde, no esporte e no lazer, melhorias na cidade e na área rural, pois a população de Cesário Lange merece mais.

Na última semana, Luciano fez o uso de suas redes sociais para anunciar os nomes dos pré-candidatos a Prefeito e Vice -refeito de Cesário Lange, do Partido Democratas, que são: Gerson Grando (Gerson da Farmácia) e Vagner Junior (Juninho da van), completa elogiando a nova dupla que é carismática, com integrantes que a população já conhece e finaliza o vídeo pedindo o apoio da população.